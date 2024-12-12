Платіжка за світло може зрости у 2025 році: коли це трапиться та на скільки подорожчає

До кінця опалювального сезону у 2025 році тариф на електроенергію для населення не підвищуватимуть. Однак не є виключенням, що трапитися таке може після цього періоду. Наразі офіційні джерела не повідомляють, як може зрости тариф, утім є припущення, що ціна за кіловат буде ще більш наближена до ринкової вартості електроенергії.

Чи можуть підвищити тариф на світло у 2025 році

Тарифи на світло для побутових споживачів підвищили 1 червня 2024 року – із 2,64 гривні за кіловат до 4,32 гривні за кіловат. Водночас до кінця опалювального сезону змін щодо вартості не передбачається.

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Зі слів міністра енергетики України Германа Галущенко на запит нардепа Олексія Кучеренка, тариф на електроенергію не буде переглядатись до 1 травня 2025 року.

Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно з Постановою №632 затверджена до 30 квітня 2025 року. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024 – 2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде,

– йдеться у документі.

Водночас у розмові з 24 Каналом Геннадій Рябцев зауважив, що, на його думку, після закінчення опалювального сезону в Україні у 2025 році відбудеться підвищення тарифу на світло.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Серед вимог для подальшої інтеграції з Європейським союзом та умов щодо надання кредитів Міжнародним валютним фондом є скасування спеціальних обов'язків на ринках електричної енергії та природного газу. Це означає, що пільгові ціни за світло та газ для побутових споживачів у майбутньому мають бути підвищені до ринкових рівнів.

Однак невідомо, чи підійматимуть в Україні ціни одночасно і на газ, і на світло. Річ у тім, що якщо це зробити, то найпершими постраждають саме гаманці побутових споживачів.

Зверніть увагу! Як прогнозує Рябцев, тариф на світло буде піднято наступного року не до ринкового рівня, але у напрямку ринкових цін.

Що покриває теперішня ціна

Після підвищення у червні в Міністерстві енергетики заявили, що навіть теперішня ціна на світло покриває лише собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

Чинний тариф покриває собівартість виробництва 1 кіловата двома державними енергокомпаніями – Енергоатомом та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки,

– заявляє заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Яка ринкова ціна на світло За словами Рябцева, ринкова ціна не має фіксованого показника, адже вона постійно змінюється. Однак орієнтир вартості складає десь 7 гривень. Водночас в Міністерстві енергетики називають ціну, яка є більшою ніж 7,5 гривні за кіловат-годину

Яка ситуація в енергосистемі України

Геннадій Рябцев запевняє, що обмеження електроенергії для населення буде зберігатися щонайменше ще тиждень.

Наразі не вдається забезпечити розподіл електричної енергії по усіх регіонах так, щоб не було обмежень по всій території,

– додає енергетичний експерт.

Крім того, зберігається нестача потужності генерації через проблеми, що зберігаються на атомних електростанціях.

через проблеми, що зберігаються на атомних електростанціях. Погана погода не сприяє генерації на сонячних та вітрових станціях.

не сприяє генерації на сонячних та вітрових станціях. Досі невеликі обсяги імпорту електроенергії через обмеження.

Як повідомляють в DiXi Group, внаслідок окупації та атак протягом 2022 – 2023 років енергосистема України втратила близько 21 гігавата потужностей. А у 2024 році втрати від ракетно-дронової кампанії оцінюються в понад 9 гігаватів теплової та гідрогенерації.