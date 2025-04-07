Що зміниться для поштових відправлень внаслідок нових мит США

Американська адміністрація оголосила про запровадження додаткових митних зборів на імпорт товарів, зокрема з України. Укрпошта розповіла, як нововведення вплинуть на поштові відправлення.

Які товари оподатковуються

Укрпошта отримала роз’яснення від Пошти США (USPS) щодо впливу нових правил на поштові відправлення, передає 24 Канал з посиланням на E-Export School від Укрпошти.

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На весь імпорт до США передбачено мінімум 10% митних зборів. Проте чинний безмитний ліміт у розмірі 800 доларів США (так званий de minimis).

Ліміт залишається чинним доти, поки Міністр торгівлі США не підтвердить впровадження ефективної системи для обліку та стягнення мит. Це означає, що наразі товари вартістю до 800 доларів не оподатковуються.

Що буде, якщо перевищити ліміт

Якщо ж вартість товару у відправленні перевищує 800 доларів США, на нього буде поширюватися 10% мито, а також можуть застосовуватись додаткові митні збори залежно від типу товару.

Цікаво! Щодо перспектив запровадження аналога європейської системи IOSS (яка передбачає стягнення мита на момент купівлі товару на маркетплейсах), USPS наразі розглядає різні варіанти, які можуть пом’якшити вплив нової тарифної політики. Проте конкретних рішень чи строків поки що не озвучено.