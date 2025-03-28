Погодинна оплата: яка різниця між зарплатами у країнах Європи та України

Чимало українців наразі відправляють до Європи у пошуках коштів, стабільності та безпеки. Тому питання зарплат залишається напрочуд актуальним.

Яка зарплата у Європі за годину роботи

Заробітна плата у різних державах є абсолютно різною, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Eurostat.

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Наприклад, існують країни, де погодинна праця складає мінімум 50 євро. Йдеться про такі держави:

Данія – 50,1 євро (2 405,5 гривні на годину); Норвегія – 53,7 євро (2 578,4 гривні на годину). Люксембург – 55,2 євро (2 650,4 гривні на годину);

Далі у списку йдуть країни, де вже не можливо отримати 50 євро за годину роботи. Там зарплатня складає від 30 до 50 євро:

Італія – 30,9 євро (1 483,6 гривні); Фінляндія – 37,7 євро (1 810,2 гривні); Швеція – 40,3 євро (1 935 гривень); Ірландія – 42,5 євро (2 040,6 гривні); Німеччина – 43,4 євро (2 083,8 гривні); Франція – 43,7 євро (2 098,2 гривні); Австрія – 44,5 євро (2 136,7 гривні); Нідерланди – 45,2 євро (2 170,3 гривні); Бельгія – 48,2 євро (2 314,3 гривні).

Ще вісім країн пропонують за годину праці заплатити людині від 15 до 30 євро. До цього переліку входять:

Словенія – 27,1 євро (1 301,2 гривні); Іспанія – 25,5 євро (1 224,4 гривні); Словаччина – 18,5 євро (888,2 гривні); Португалія – 18,2 євро (873,8 гривні); Чехія – 18,2 євро (873,8 гривні); Естонія – 19,6 євро (941,1 гривні); Польща – 17,3 євро (830,6 гривні); Латвія – 15,1 євро (725 гривень).

Три країни пропонують ще скромніші зарплати. Мова йде про оплату у 15 євро та менше за годину роботи:

Угорщина — 14,1 євро (677 гривень);

Румунія — 12,5 євро (600,2 гривні);

Болгарія — 10,6 євро (508,9 гривні).

Погодинна оплата праці в Україні

В Україні погодинна оплата праці залежить від двох ключових показників годинної тарифної ставки та кількості відпрацьованих годин. Однак якщо людина отримає мінімальну зарплатню (йдеться про 8 000 гривень), то щогодини можна отримувати 48 гривень.

Важливо! Тобто українець або українці з мінімальною зарплатнею може отримувати близько одного євро на годину.