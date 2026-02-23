Дедлайн до 5 числа: як передати показники газу та уникнути боргу

Українці повинні щомісяця передавати показники спожитого газу. Робите це потрібно з 1 до 5 числа.

Як подати показники газу?

Зробити це можна кількома різними способами, про що повідомляє компанія "Нафтогаз" на своїй сторінці у Facebook.

Наприклад, клієнти можуть передати показники через сайт gas.ua. Для цього потрібно ввести номер особового рахунку та перші три літери прізвища власника. Надалі потрібно додати інформацію про показники лічильника та підтвердити передачу даних.

Ще один варіант – надіслати SMS на номер 4647. У ньому мають бути вказані 14 цифр:

9 з них – номер вашого особового рахунку;

ще 5 цифр – показники лічильника.

Між цифрами слід залишити один пробіл.

Зверніть увагу! Сервіс доступний з 28 числа поточного місяця до 5 числа наступного.

Також компанія надає можливість передати дані через офіційні чат-боти у Telegram, Viber або Messenger. Для цього слід знайти бот оператора, вибрати функцію "Передати показання" та виконати всі дії, що зазначені в інструкції.

Крім того, охочі можуть зателефонувати до контакт-центру постачальника газу. Працівник попросить назвати номер особового рахунку та показники за місяць.

Зауважте! Не слід забувати про застосунок "Куб". Через нього можна не просто передавати показання газового лічильника чи оплачувати платіжки, а ще керувати кількома особовими рахунками та відстежувати споживання газу через дашборд.

Що буде, якщо вчасно не передати показники?

Якщо не передати або передати невчасно показники, то замість реальних даних нарахують плановий обсяг газу. Про це повідомили в Донецькоблгаз.

Що це означає? Рахунок буде сформований на основі середніх показників за минулі місяці.

Це може призвести до негативних наслідків. Наприклад, виникнення боргу. Тобто планові обсяги споживання можуть не збігатися з реальним використанням газу.

Також є ризик, що надалі доведеться звертатися до газової служби, щоб внести коригування.

Можливі проблеми з майбутніми розрахунками. Якщо регулярно не передавати показання лічильника, можуть накопичуватися розбіжності між фактичним та нарахованим споживанням, що ускладнює проведення точних розрахунків,

– пояснили українцям.

Важливо! Також слід буде обов'язково викликати контролера для зняття контрольних показань лічильника газу.

Що ще слід знати про газ в Україні?