Через це ви платите за світло більше: як уникнути переплати

Українці мають своєчасно платити за комуналку. Також важливо у визначені терміни подавати показники лічильника.

Що буде, якщо не подати показники лічильника своєчасно

Якщо не подати показники лічильника, нарахування платежу однаково відбудеться, повідомляє 24 Канал з посиланням на YASNO.

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В такому випадку нарахування відбувається на основі середньодобового споживання.

Якщо клієнти не передають показання вчасно, то обсяг споживання розраховується за середньодобовим споживанням. Згідно Кодексу комерційного обліку розрахунок середньодобового споживання виконується на основі обсягів аналогічного місяця попереднього року,

– повідомляє YASNO.



За якою формулою визначається середньодобовий платіж / Ілюстрація YASNO

На те, щоб подати показники, споживач має 5 днів. Це необхідно встигнути зробити за 2 дні до кінця поточного місяця або ще протягом 3 – наступного. Тобто, наприклад, з 29 квітня по 3 травня потрібно подати показники лічильника.

Як можна це зробити: