Что будет, если не подать показания счетчика своевременно

Если не подать показания счетчика, начисление платежа все равно произойдет, сообщает 24 Канал со ссылкой на YASNO.

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В таком случае начисление происходит на основе среднесуточного потребления.

Если клиенты не передают показания вовремя, то объем потребления рассчитывается по среднесуточному потреблению. Согласно Кодексу коммерческого учета расчет среднесуточного потребления выполняется на основе объемов аналогичного месяца предыдущего года,

– сообщает YASNO.



По какой формуле определяется среднесуточный платеж / Иллюстрация YASNO

На то, чтобы подать показатели, потребитель имеет 5 дней. Это необходимо успеть сделать за 2 дня до конца текущего месяца или еще в течение 3 – следующего. То есть, например, с 29 апреля по 3 мая нужно подать показатели счетчика.

Как можно это сделать: