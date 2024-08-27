Як та коли передати показники за світло, аби заощадити

Подання показників лічильника електроенергії є ключовим для отримання коректних, не завищених сум у платіжках. Водночас важливо пам’ятати як та коли правильно це робити.

Як передати показники за світло вчасно

Усім споживачам слід пам’ятати, що несвоєчасне подання показників світла призведе до того, що їх не зарахують. У такому випадку суму розрахують на основі середнього споживання електроенергії за останній період.

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Таким чином, показники лічильника електроенергії слід передавати за два дні до закінчення поточного календарного місяця, а також протягом 1-3 числа наступного місяця.

Як відомо, показники можна передати одним із наступним способів:

Через особистий кабінет на сайті ДТЕК. Зателефонувавши до кол-центру ОСР. Написавши до ОСР через чат-боти в Viber, Telegram або Facebook Messenger. Через компанію Yasno: достатньо вказати свій особовий рахунок і ввести показники. За допомогою Приват24.

Зауважте! Подання показників допомагає уникнути розбіжностей між розрахунковим і фактичним споживанням електроенергії, забезпечуючи виставлення рахунків тільки за реально використане електричне освітлення.