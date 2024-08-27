Як передати показники за світло вчасно

Усім споживачам слід пам’ятати, що несвоєчасне подання показників світла призведе до того, що їх не зарахують. У такому випадку суму розрахують на основі середнього споживання електроенергії за останній період.

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Таким чином, показники лічильника електроенергії слід передавати за два дні до закінчення поточного календарного місяця, а також протягом 1-3 числа наступного місяця.

Як відомо, показники можна передати одним із наступним способів:

Через особистий кабінет на сайті ДТЕК. Зателефонувавши до кол-центру ОСР. Написавши до ОСР через чат-боти в Viber, Telegram або Facebook Messenger. Через компанію Yasno: достатньо вказати свій особовий рахунок і ввести показники. За допомогою Приват24.

Зауважте! Подання показників допомагає уникнути розбіжностей між розрахунковим і фактичним споживанням електроенергії, забезпечуючи виставлення рахунків тільки за реально використане електричне освітлення.