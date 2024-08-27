Как передать показатели за свет вовремя
Всем потребителям следует помнить, что несвоевременное представление показателей света приведет к тому, что их не засчитают. В таком случае сумму рассчитают на основе среднего потребления электроэнергии за последний период.
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Таким образом, показатели счетчика электроэнергии следует передавать за два дня до окончания текущего календарного месяца, а также в течение 1-3 числа следующего месяца.
Как известно, показатели можно передать одним из следующих способов:
- Через личный кабинет на сайте ДТЭК.
- Позвонив в колл-центр ОСР.
- Написав в ОСР через чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger.
- Через компанию Yasno: достаточно указать свой лицевой счет и ввести показатели.
- С помощью Приват24.
Обратите внимание! Подача показателей помогает избежать расхождений между расчетным и фактическим потреблением электроэнергии, обеспечивая выставление счетов только за реально использованное электрическое освещение.