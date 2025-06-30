Коли передавати показники лічильників електроенергії за червень

Кожного місяці українці мають вчасно передавати показники лічильників за електроенергію, щоб уникнути переплат. У споживачів є не так багато часу, щоб прозвітувати за використане світло у червні.

Коли передавати показники лічильників за червень

З 29 червня розпочався період передачі показів лічильників електроенергії за червень. Він триватиме до 3 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центральну енергетичну компанію.

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Передати показники приладу обліку електроенергії можна кількома способами:

на сайті свого обленерго – в особистому кабінеті споживача;

за допомогою чат-бота у месенджері Telegram;

через чат-бот у Viber;

зателефонувавши до колцентру постачальника електроенергії (вказується на сайті обленерго);

у деяких компаніях є можливість надіслати показники лічильника електронною поштою.

У споживачів, які мають так звані розумні лічильники, оснащені засобами дистанційної передачі, показники надсилаються автоматично.

Важливо! Якщо постачальник послуг не отримає показники лічильника до 3 липня, то порахує споживання електроенергії за червень по середньодобовому обсягу. Платити за світло доведеться за цим обрахунком, навіть якщо він більший за фактично спожитий обсяг.

Які будуть тарифи на електроенергію

Вартість електроенергії в Україні поки залишається незмінною. За спожиту електроенергію у червні доведеться платити по тарифу 4,32 гривні за кіловат-годину.

Однак українці мають можливість платити менше, встановивши двофазні лічильники. З такими приладами обліку вночі споживання електроенергії вдвічі дешевше:

Денний тариф складає 4,32 гривні за кіловат-годину – діє з 7:00 до 23:00 години;

Нічний тариф становить 2,16 гривні за кіловат-годину – діє з 23:00 до 7:00 години.

Варто знати! З 1 липня напруга в електромережі України зросте з 220 вольтів до 230 вольтів. Це нововведення не повинно вплинути на споживачів, втім допоможе стати ближче до європейських стандартів.