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23 квітня, 13:00
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Українців попередили про зміни в передачі показників за світло: що треба знати

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Компанія YASNO скоротила кількість способів передачі показників за електроенергію, зокрема, більше не можна використовувати мобільний застосунок "Приват24".
  • Споживачі можуть передавати показання через особистий кабінет на сайті YASNO, у мобільному застосунку компанії, або через чат-боти у Viber чи Telegram.

У компанії YASNO повідомили про важливі зміни, що стосуються передачі показань електролічильників. Відтепер скоротилася кількість доступних способів для подання даних.

Що зміниться в передачі показників

Зокрема, більше не можна передавати показання через мобільний застосунок "Приват24", передає 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".

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Відповідні поля у шаблонах квитанцій уже прибрали. Також компанія припиняє приймати дані від фінансових посередників.

Такі зміни запроваджені з метою уникнення неточностей – компанія прагне самостійно отримувати коректні дані, щоб гарантувати точність розрахунків за спожиту електроенергію.

Втім, споживачі можуть і надалі передавати показання лічильників електроенергії за допомогою зручних онлайн-сервісів:

  • через особистий кабінет на сайті YASNO;

  • у мобільному застосунку компанії;

  • через чат-боти у Viber або Telegram.

Важливо! Показники слід подавати в період – за два дні до кінця поточного місяця або протягом перших трьох днів наступного.