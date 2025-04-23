Українців попередили про зміни в передачі показників за світло: що треба знати
- Компанія YASNO скоротила кількість способів передачі показників за електроенергію, зокрема, більше не можна використовувати мобільний застосунок "Приват24".
- Споживачі можуть передавати показання через особистий кабінет на сайті YASNO, у мобільному застосунку компанії, або через чат-боти у Viber чи Telegram.
У компанії YASNO повідомили про важливі зміни, що стосуються передачі показань електролічильників. Відтепер скоротилася кількість доступних способів для подання даних.
Що зміниться в передачі показників
Зокрема, більше не можна передавати показання через мобільний застосунок "Приват24", передає 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".
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Відповідні поля у шаблонах квитанцій уже прибрали. Також компанія припиняє приймати дані від фінансових посередників.
Такі зміни запроваджені з метою уникнення неточностей – компанія прагне самостійно отримувати коректні дані, щоб гарантувати точність розрахунків за спожиту електроенергію.
Втім, споживачі можуть і надалі передавати показання лічильників електроенергії за допомогою зручних онлайн-сервісів:
через особистий кабінет на сайті YASNO;
у мобільному застосунку компанії;
через чат-боти у Viber або Telegram.
Важливо! Показники слід подавати в період – за два дні до кінця поточного місяця або протягом перших трьох днів наступного.