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23 березня, 17:00
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У скільки обійдеться покупка 1000 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро на 21 березня становить 45 гривень за євро.
  • Купівля у банку 1000 євро обходиться в приблизно 45 400 гривень, а в обміннику купити таку кількість євро можна за орієнтовно 45 250 гривень.

Курс євро у першій половині місяця почав зростати. Зараз ситуація на валютному ринку стабільна, можна спокійно купувати валюту і формувати збереження.

Як змінився курс євро в кінці березня

Офіційний курс євро, станом на 21 березня сягнув – 45 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну" показують, що середній банківський курс євро зараз встановлено такий:

  • купівля – 44,82 гривні за євро;
  • продаж – 45,40 гривні за євро.

В обмінниках, своєю чергою, середній курс євро встановлено такий:

  • купівля – 45,10 гривні за євро;
  • продаж – 45,25 гривні за євро.

За скільки сьогодні можна купити 1000 євро

  • щоб купити 1000 євро у банку сьогодні потрібно мати приблизно 45 400 гривень;
  • аби придбати 1000 євро і обміннику потрібно мати орієнтовно 45 250 гривень.

Скільки можна отримати за 1000 євро сьогодні

  • за 1000 євро у банку сьогодні можна виручити в середньому 44 820 гривень;
  • в обміннику за здачу 1000 євро можна отримати орієнтовно 45 100 гривень.