Польща пропонує Україні енергетичну допомогу: відповідь на погрози Фіцо

Польща висловила готовність постачати електроенергію Україні, якщо виникне така потреба. Це стало відповіддю на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який пригрозив припиненням постачання електроенергії Україні.

Польща готова постачати електроенергію Україні

Про це заявила міністр клімату та навколишнього середовища Пауліна Генніг-Кльоска. Вона зазначила, що оператор готовий, тому все залежить від того, чи Україна захоче скористатися цією можливістю. Також вона додала, що поведінка Фіцо суперечить європейським принципам, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Польща зможе збільшити продаж електроенергії Україні, але тільки якщо Україна звернеться з таким проханням,

– сказала Генніг-Кльоска в ефірі державного мовника TVP Info.

Річ у тім, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо минулого тижня заявив, що його партія може розглянути припинення постачання електроенергії Україні, зменшення допомоги біженцям та вимоги щодо відновлення транзиту газу або компенсації за збитки, які, на його думку, Словаччина зазнала через припинення поставок російського газу через Україну.