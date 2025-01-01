Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу наголосив, що в цій ситуації варто розглядати нафту і газ окремо, а електроенергію – окремо.

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Щодо електроенергії

За даними Державної митної служби України, у поточному році 40% імпорту електроенергії припало на липень і серпень, тоді як за 9 інших місяців – 60%. У листопаді Україна порівняно з іншими місяцями імпортувала значно менше електроенергії.

Найбільший імпорт електроенергії Україна здійснює не зі Словаччини, а з Угорщини. Румунія займає третє місце. Польща не входить до трійки лідерів, але вже демонструє готовність збільшити постачання, як і Румунія. Тож погрози Фіцо не виглядають критично,

– пояснив Іван Ус.

Він додав, що у листопаді Україна сплатила Словаччині близько 8 – 9 мільйонів доларів за електроенергію, а загалом за 11 місяців сума сягнула майже 150 мільйонів доларів. Проте Угорщина випереджає Словаччину за обсягами постачання, а диверсифікація імпорту можлива завдяки Польщі та Румунії.

Щодо газу

"На газі ґрунтуються погрози Словаччини, оскільки Україна не надає їй можливість купувати російський газ. Але слід враховувати заяви Дональда Трампа про те, що ЄС має збільшити закупівлю газу зі США. Якщо цього не відбудеться, США можуть підняти мита на європейські товари", – зазначив Ус.

Країни ЄС, які продовжують купувати російський газ, фактично сигналізують, що не хочуть збільшувати імпорт газу зі США. Це ставить у складну ситуацію і прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який підкреслює свої гарні стосунки з Трампом.

"Орбану доведеться визначитися, у кого купувати газ: у Путіна чи у Трампа. Україна ж має спільно з Європейською комісією та США тиснути на Словаччину, а за потреби й на Угорщину. США зацікавлені в нарощуванні продажу газу до ЄС, а ЄС прагне уникнути підвищення мит зі сторони США. Таким чином, дії Фіцо шкодять усьому ЄС", – пояснив Ус.

Треба визначитися

Словаччина дедалі частіше робить гучні заяви, формуючи імідж антиєвропейської країни, подібний до Угорщини.

Україна разом зі США та Брюсселем має пояснити Словаччині: визначтеся, чи ви з ЄС, чи проти нього,

– додав Ус.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо направив листа голові Європейської ради Антоніу Кошті та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому поскаржився на відмову України продовжувати транзит газу, а також забезпечувати газом Словаччину. Ус вважає, що це вплине на допомогу Україні чи фінансові транші від ЄС.

Фіцо отримає відповідь від Брюсселя про ризики його політики для ЄС. ЄС зараз важливо забезпечити закупівлю газу у США. Якщо Словаччина заявляє про ризики щодо російського газу, логічною відповіддю має бути: "Не проблема, купуйте американський газ",

– резюмував Ус.

Щодо погроз Словаччини заблокувати допомогу Україні, Ус нагадав про статтю 7 Договору про Європейський Союз, зокрема параграф ІІІ, який передбачає можливість позбавлення країни права голосу, включно з правом вето.