Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что в этой ситуации следует рассматривать нефть и газ отдельно, а электроэнергию – отдельно.

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Относительно электроэнергии

По данным Государственной таможенной службы Украины, в текущем году 40% импорта электроэнергии пришлось на июль и август, тогда как за 9 других месяцев – 60%. В ноябре Украина по сравнению с другими месяцами импортировала значительно меньше электроэнергии.

Наибольший импорт электроэнергии Украина осуществляет не из Словакии, а из Венгрии. Румыния занимает третье место. Польша не входит в тройку лидеров, но уже демонстрирует готовность увеличить поставки, как и Румыния. Поэтому угрозы Фицо не выглядят критично,

– объяснил Иван Ус.

Он добавил, что в ноябре Украина оплатила Словакии около 8 – 9 миллионов долларов за электроэнергию, а всего за 11 месяцев сумма достигла почти 150 миллионов долларов. Однако Венгрия опережает Словакию по объемам поставок, а диверсификация импорта возможна благодаря Польше и Румынии.

Относительно газа

"На газе основываются угрозы Словакии, поскольку Украина не предоставляет ей возможность покупать российский газ. Но следует учитывать заявления Дональда Трампа о том, что ЕС должен увеличить закупку газа из США. Если этого не произойдет, США могут поднять пошлины на европейские товары", – отметил Ус.

Страны ЕС, которые продолжают покупать российский газ, фактически сигнализируют, что не хотят увеличивать импорт газа из США. Это ставит в сложную ситуацию и премьера Венгрии Виктора Орбана, который подчеркивает свои хорошие отношения с Трампом.

"Орбану придется определиться, у кого покупать газ: у Путина или у Трампа. Украина же должна совместно с Европейской комиссией и США давить на Словакию, а при необходимости и на Венгрию. США заинтересованы в наращивании продаж газа в ЕС, а ЕС стремится избежать повышения пошлин со стороны США. Таким образом, действия Фицо вредят всему ЕС", – объяснил Ус.

Надо определиться

Словакия все чаще делает громкие заявления, формируя имидж антиевропейской страны, подобный Венгрии.

Украина вместе с США и Брюсселем должна объяснить Словакии: определитесь, или вы с ЕС, или против него,

– добавил Ус.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил письмо председателю Европейского совета Антониу Кошти и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором пожаловался на отказ Украины продолжать транзит газа, а также обеспечивать газом Словакию. Ус считает, что это повлияет на помощь Украине или финансовые транши от ЕС.

Фицо получит ответ от Брюсселя о рисках его политики для ЕС. ЕС сейчас важно обеспечить закупку газа в США. Если Словакия заявляет о рисках по российскому газу, логичным ответом должно быть: "Не проблема, покупайте американский газ",

– резюмировал Ус.

Относительно угроз Словакии заблокировать помощь Украине, Ус напомнил о статье 7 Договора о Европейском Союзе, в частности параграф III, который предусматривает возможность лишения страны права голоса, включая право вето.