Польща ввела санкції проти білоруської компанії, яка постачала добрива
- Польща ввела санкції проти білоруської компанії "МетаТрейдингПром" за купівлю та розповсюдження продукції "Гродно Азоту", яка під санкціями ЄС з 2021 року.
- Санкції передбачають замороження фінансових ресурсів, заборону участі в держзакупівлях та конкурсах, а також заборону на поставки продукції.
Польща ввела нові санкції проти білоруської компанії "МетаТрейдингПром", яка постачала азотні добрива. Компанія купувала та розповсюджувала підсанкційну продукцію.
Що відомо про фірму
Згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі, компанія потрапила під санкції за те, що вона купувала та розповсюджувала продукцію "Гродно Азоту", який підпав під санкції ЄС ще у 2021 році, передає 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".
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Хоча експорт продукції "Гродно Азоту" в Польщу був зупинений, інші компанії продовжили постачати її через посередників.
Зауважте! "МетаТрейдингПром" звинувачують у порушенні санкцій, які забороняють ввезення будь-якої продукції від підсанкційних компаній, незалежно від посередників.
Які обмеження ввела Польща
Згідно з обмеженнями, крім заборони на поставки, всі фінансові ресурси й кошти компаній будуть заморожені на території Польщі, а також буде заборонено участь цих компаній у державних закупівлях і конкурсах.
Раніше Польща ввела подібні обмеження для інших білоруських постачальників азотних добрив, зокрема компанії "НФТ", "Техноспецтрейдинг Експорт", "Техноспецтрейдинг", а також для компаній з ОАЕ та Кіпру, зокрема World Chem Trading Co. і Rostumel Holding.