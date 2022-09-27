У Польщі відкрили Балтійський газопровід: він замінить російську трубу
Джерело:Канцелярія президента Польщі
У Польщі 27 вересня відкрили газопровід Baltic Pipе. Він стане новим каналом для норвезького газу в Європу, тобто замінить російську трубу.
Газопровід відкрили президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністри Польщі та Данії Матеуш Моравецький та Метте Фредеріксен. Церемонія відбулась на газокомпресорній станції в Будно Західноморського воєводства.
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Кінець "ери домінування росії у газовій сфері"
У канцелярії Дуди наголосили, що Baltic Pipе дозволить диверсифікувати постачання газу до Польщі, зміцнити суверенітет та зробити країну незалежною від постачання газу з росії.
Моравецький заявив, що газопровід закінчить "еру домінування росії у газовій сфері".
До речі, на цю подію відреагували і в Зеленського. Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, поки росія живе у світі газових шантажів, цивілізація розриває зв'язки із монстрами.
Що відомо про Baltic Pipe
- Транспортувати газ по Baltic Pipe будуть з родовищ на норвезькому континентальному шельфі до Польщі. Це 900-кілометровий маршрут через Данію.
- Потужність – 10 мільярдів кубометрів газу на рік.
- Повноцінно процес запустять з 1 жовтня, однак на повну потужність вийдуть до кінця листопада.
- Однак не тільки Польща вперше зможе імпортувати норвезький газ через Данію, але й сусідні Словаччина та Чехія.
- Інвесторами виступають оператори транспортування: данська Energinet і польська Gaz-System.
- Baltic Pipe складається зі з'єднання норвезької системи в Північному морі, великого газотранспортного маршруту через Данію, газокомпресорної станції на острові Зеландія тощо.