14 тисяч гривень: хто з українців може розраховувати на таку пенсію
15 травня 2023, 12:01Читать новость на русском
Українці, які працювали і на батьківщині, і в Польщі можуть розраховувати на назначення пенсій останньої країни. Для цього мають бути виконані певні умови.
Як отримати польську пенсію
Усі громадяни, які після війни знайшли в Польщі прихисток і почати там працювати, мають право на пенсію цієї країни, мінімальний розмір якої – близько 14 тисяч гривень.
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Щоб отримувати польську пенсію від ZUS (аналог нашого ПФУ – 24 Канал), потрібно виконати певні умови:
- досягнути віку 60 років для жінок та 65 для чоловіків;
- сплачувати внески соціального страхування або пенсійного страхування та страхування на випадок інвалідності у Польщі.
Як отримати надбавку до пенсії
Тобто українці зможуть отримувати одразу дві пенсії з двох країн відповідно до страхового стажу у кожній з них. Проте, якщо сумарно вони будуть меншими за польську мінімалку, сусідня країна доплатить різницю.
Щоб отримати надбавку потрібно;
- досягти необхідного віку, сплачувати внески у Польщі, а також мати відповідний стаж – 20 років для жінок та 25 для чоловіків;
- постійно жити у Польщі;
- законно перебувати в країні на підставі документа, виданого службою у справах іноземців, або на підставі законності перебування, отриманого шляхом запису в реєстрі Прикордонної служби.
Робота в Естонії: чи буде нараховуватися стаж
- На запитання читача щодо стажу роботи за кордоном, а саме в Естонії, та його зарахування до страхового стажу в Україні в ПФУ пояснили, що такий стаж враховується.
- Відповідно до угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення, кожна країна призначає пенсію за стаж, придбаний на своїй території.
- Водночас набутий на території кожної із країн стаж враховується при визначенні права на пенсію під час відсутності необхідного страхового стажу.