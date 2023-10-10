Зеленський ввів у дію рішення РНБО про виділення на оборону понад 21 відсотка ВВП

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО. Останнє постановляє передбачити на оборону України не менше 21,6% валового внутрішнього продукту.

Відповідний указ президент України підписав 9 жовтня 2023 року. Він набув чинності з дня його публікації, пише 24 Канал.

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Що передбачає указ Зеленського

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 9 жовтня 2023 року. Мовиться про пропозиції до проєкту закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та оборони України".

Варто зауважити, що РНБО вирішило передбачити, що:

загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки та оборони України має становити не менше 21,6% валового внутрішнього продукту для сектору безпеки та оборони України;

потреби сектору безпеки та оборони України мають становити не менше 1,69 трильйона гривень.

Варто зауважити, що перед цим прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна спрямувала на безпеку та оборону на 2024 рік майже 2 трильйони гривень. За його словами, цього року вперше в бюджеті заклали кошти на:

на виробництво боєприпасів, техніки, дронів;

розвиток індустріальних парків;

підтримку законодавства про "інвестиційних нянь";

гранти для малого й середнього бізнесу;

гуманітарне розмінування.

Серед пріоритетів Денис Шмигаль назвав забезпечення людей, які втратили домівку, житлом, захист об'єктів енергетики, відновлення критичної інфраструктури, продовження підтримки малого та середнього бізнесу.

Що відомо про бюджет на 2024 рік