Чим більше стажу, тим більша пенсія: яку надбавку передбачено для пенсіонерів

Українці за понаднормовий стаж можуть отримати доплату. Йдеться про випадки, коли стаж для чоловіків перевищив 35 років, а для жінок – 30 років.

Яку надбавку за понаднормовий стаж можна отримати?

В Україні передбачені доплати, коли особа має понаднормовий стаж, що відповідає закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал.

Читайте також Як пенсіонер може оформити субсидію зараз

Як розповів пенсійний експерт Сергій Коробкін, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок пенсія за віком збільшується на 1% від основного розміру пенсії.

Водночас вона збільшується не більш як на 1% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,

– додає експерт.

Загалом, доплата за один рік становить 23,6 гривні, тому якщо чоловік пропрацював не 35 років, а 45 років, то його надбавка до пенсії становитиме 236 гривень.

Нагадуємо! Пенсіонер з 33 роками стажу зможе отримати пенсію у розмірі відповідно до зарплати та коефіцієнта страхового стажу. Таким чином, при мінімалці розмір становитиме всього 2 640 гривень, але фактично особа отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють). Натомість при середній теперішній зарплаті пенсія буде на рівні 7 741 гривня.