Какую надбавку за сверхурочный стаж можно получить?

В Украине предусмотрены доплаты, когда лицо имеет сверхурочный стаж, что соответствует закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал.

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Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Коробкин, за каждый полный год страхового стажа более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин пенсия по возрасту увеличивается на 1% от основного размера пенсии.

В то же время она увеличивается не более чем на 1% от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность,

– добавляет эксперт.

В общем, доплата за один год составляет 23,6 гривны, поэтому если человек проработал не 35 лет, а 45 лет, то его надбавка к пенсии составит 236 гривен.

Напоминаем! Пенсионер с 33 годами стажа сможет получить пенсию в размере в соответствии с зарплатой и коэффициентом страхового стажа. Таким образом, при минималке размер составит всего 2 640 гривен, но фактически лицо будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают). Зато при средней нынешней зарплате пенсия будет на уровне 7 741 гривна.