Попри відключення світла: POS-термінали у магазинах будуть працювати довше

ПриватБанк поетапно оновлює мережі POS-терміналів. Таким чином нові моделі терміналів зможуть працювати до 12 годин.

Що планує ПриватБанк щодо терміналів

Таким чином український бізнес отримає сучасні рішення для роботи в умовах дефіциту електроенергії, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

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Нові моделі терміналів працюють в автономному режимі до 12 годин, забезпечуючи стабільну роботу підприємців, що наразі є особливо актуальним в період можливих відключень електроенергії,

– повідомили у банку.

Як розповів Сергій Макаренко, керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку, протягом найближчих місяців ПриватБанк планує:

забезпечити сучасними моделями терміналів нових клієнтів послуги еквайрингу;

замінити частину пристроїв, які працюють та вже морально застарілі.

Що відомо про нові термінали від ПриватБанку

Оновлене обладнання терміналів відповідає найвищим стандартам міжнародних платіжних систем. Крім того, воно відкриває бізнесу доступ до інноваційних можливостей.

Наприклад, термінали можна використовувати як касовий апарат завдяки інтеграції з додатком ПРРО “КАСА”. Така можливість допомагає підприємцям спрощувати роботу та переходити на цифрові формати обліку.

Зокрема ПриватБанк залишається лідером у сфері еквайрингу в Україні, адже обслуговує 201,2 тисячі бізнес-клієнтів, які використовують понад 300 тисяч активних POS-терміналів.

Також банк активно підтримує інші інноваційні формати: 26,7 тисяч клієнтів працюють із застосунком “Термінал” для смартфонів, а ще 12,9 тисяч користуються онлайн-еквайрингом LiqPay,

– наголосили у пресслужбі банку.