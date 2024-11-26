Крапка у справі про Приватбанк

Касаційний господарський суд Верховного суду 26 листопада остаточно закрив справу про повернення Приватбанку колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments Ltd з Кіпру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний банк та Приватбанк.

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Судове рішення підтвердило законність націоналізації Приватбанку та неможливість його повернення приватним акціонерам. Процес розгляду справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.

Верховний суд укотре констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає,

– йдеться у заяві НБУ.

Членкиня правління Приватбанку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава зазначила, що справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи країни через вимоги опонентів, проте банк залишився державним. Вона також повідомила, що справу було закрито.