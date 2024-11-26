Точка в деле о Приватбанке

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда 26 ноября окончательно закрыл дело о возвращении Приватбанка бывшим владельцам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd с Кипра, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк и Приватбанк.

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Судебное решение подтвердило законность национализации Приватбанка и невозможность его возвращения частным акционерам. Процесс рассмотрения дела в судах разных инстанций длился почти пять лет.

Верховный суд в очередной раз констатировал то, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет,

– говорится в заявлении НБУ.

Член правления Приватбанка по вопросам реорганизации и проблемных активов Солвита Деглава отметила, что дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы страны из-за требований оппонентов, однако банк остался государственным. Она также сообщила, что дело было закрыто.