Что планирует ПриватБанк относительно терминалов

Таким образом украинский бизнес получит современные решения для работы в условиях дефицита электроэнергии, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

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Новые модели терминалов работают в автономном режиме до 12 часов, обеспечивая стабильную работу предпринимателей, что сейчас особенно актуально в период возможных отключений электроэнергии,

– сообщили в банке.

Как рассказал Сергей Макаренко, руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка, в течение ближайших месяцев ПриватБанк планирует:

обеспечить современными моделями терминалов новых клиентов услуги эквайринга;

заменить часть работающих и уже морально устаревших устройств,.

Что известно о новых терминалах от ПриватБанка

Обновленное оборудование терминалов соответствует самым высоким стандартам международных платежных систем. Кроме того, оно открывает бизнесу доступ к инновационным возможностям.

Например, терминалы можно использовать как кассовый аппарат благодаря интеграции с приложением ПРРО “КАСА”. Такая возможность помогает предпринимателям упрощать работу и переходить на цифровые форматы учета.

В частности ПриватБанк остается лидером в сфере эквайринга в Украине, ведь обслуживает 201,2 тысячи бизнес-клиентов, которые используют более 300 тысяч активных POS-терминалов.

Также банк активно поддерживает другие инновационные форматы: 26,7 тысяч клиентов работают с приложением “Терминал” для смартфонов, а еще 12,9 тысяч пользуются онлайн-эквайрингом LiqPay,

– отметили в пресс-службе банка.