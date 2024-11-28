Что планирует ПриватБанк относительно терминалов
Таким образом украинский бизнес получит современные решения для работы в условиях дефицита электроэнергии, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
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Новые модели терминалов работают в автономном режиме до 12 часов, обеспечивая стабильную работу предпринимателей, что сейчас особенно актуально в период возможных отключений электроэнергии,
– сообщили в банке.
Как рассказал Сергей Макаренко, руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка, в течение ближайших месяцев ПриватБанк планирует:
- обеспечить современными моделями терминалов новых клиентов услуги эквайринга;
- заменить часть работающих и уже морально устаревших устройств,.
Что известно о новых терминалах от ПриватБанка
Обновленное оборудование терминалов соответствует самым высоким стандартам международных платежных систем. Кроме того, оно открывает бизнесу доступ к инновационным возможностям.
Например, терминалы можно использовать как кассовый аппарат благодаря интеграции с приложением ПРРО “КАСА”. Такая возможность помогает предпринимателям упрощать работу и переходить на цифровые форматы учета.
В частности ПриватБанк остается лидером в сфере эквайринга в Украине, ведь обслуживает 201,2 тысячи бизнес-клиентов, которые используют более 300 тысяч активных POS-терминалов.
Также банк активно поддерживает другие инновационные форматы: 26,7 тысяч клиентов работают с приложением “Терминал” для смартфонов, а еще 12,9 тысяч пользуются онлайн-эквайрингом LiqPay,
– отметили в пресс-службе банка.