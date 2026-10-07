Ворог атакував Україну: пошкоджено будівлю податкової в одному з регіонів

У середу, 7 жовтня, Україна постраждала від масованого обстрілу. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та інші об’єкти. Також відомо про загиблих та постраждалих.

Що відомо про пошкодження податкової у Кременчуці

Серед пошкоджених об’єктів – будівля Кременчуцької ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області, про що повідомила Державна податкова служба України.

Внаслідок російської атаки у приміщенні вибито вікна, понівечено стелю, окремі кабінети та прилеглу до споруди територію.

На щастя, серед працівників та відвідувачів постраждалих немає,

– йдеться у повідомленні.

Відповідні служби вже проводять обстеження будівлі.

Крім того, визначають масштаби пошкоджень.

Попри наслідки російського удару, Центр обслуговування платників продовжує працювати та надавати послуги платникам податків.

Фото Державна податкова служба України

Фото Державна податкова служба України

Нагадаємо, що цієї ночі Полтавщина перебувала під масованою ракетно-дроновою атакою. Зокрема, росіяни атакували Кременчук.

А у вівторок, 6 жовтня, стало відомо про пошкодження податкової у Кривому Розі. Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.