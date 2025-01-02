Новий сервіс від ПФУ: яку функцію для пенсіонерів запустили на порталі

Пенсійний фонд України запустив на вебпорталі електронних послуг новий сервіс. Мова йде про "Пошук пенсійного посвідчення".

Для чого потрібен сервіс

Таким чином він має спростити перевірку дійсності документа, пише 24 канал з посиланням на фонд.

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Для підтвердження, що людина є пенсіонером, вона пред’являє в різних установах та державних органах своє пенсійне посвідчення. Іноді виникають обставини, за яких організація чи відомство має перевірити дійсність пенсійного посвідчення особи (наприклад, під час перетину людиною кордону)

– йдеться на сайті.

Так раніше для перевірки документа до ПФУ надсилався відповідний запит, тому така процедура займала певний час. У результаті запиту посадова особа отримувала за номером пенсійного посвідчення стан статусу (чинний він чи ні) та дату видачі документа.

Як скористатися сервісом

Алгоритм дій має такий вигляд:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та оберіть опцію "Пошук пенсійного посвідчення". У вікні, що відкриється, заповніть два поля: виберіть зі списку тип пенсійного посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) та введіть його номер.

Зверніть увагу! Після заповнення пошукової форми дані пенсійного посвідчення з’являться на екрані.