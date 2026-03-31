Послаблення продовжується: Мінфін США зняв деякі санкції з Росії

Сполучені Штати Америки продовжують пом'якшувати обмеження проти Росії. У вівторок, 31 березня, Мінфін країни повідомив про скасування санкцій щодо деякіх контейнеровозів.

Що відомо про зняття санкцій?

Йдеться про три російські контейнеровози: Fesco Moneron, Fesco Magadan та Sv Nikolay, про що написано на сайті відомства США.

Раніше ці судна перебували у санкційному списку країни. Але 31 березня були "видалені" з нього.

Нагадаємо, що раніше США вже ухвалили рішення щодо нафти Росії. Санкції послабили на 30 днів – на тлі кризи, що викликана війною в Ірані. Дозвіл набрав чинності з 12 березня поточного року. Його дія завершиться до півночі 11 квітня.

Зверніть увагу! Мова йде саме про час за Вашингтоном.

Водночас американський лідер Дональд Трамп заявляв, що чинне послаблення обмежень – не назавжди. І санкції, які були запроваджені ще у 2022 році, знову набудуть чинності.

Санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну 2022 року, повернуться, щойно криза закінчиться,

– сказав Трамп.

Проте у березні Сполучені Штати вже також зняли санкції з трьох компаній, які пов'язані з Росією: BSB Group, Turken Dijital Matbaa Teknolojileri та Futuris FZE. Всі вони потрапили у санкційний список у 2023 році.

Але й це ще не все. Того ж дня ША скасували санкції проти кількох фізичних осіб. Серед них було й двоє москвичів – Євгенія Тюрікова та Борис Воронцов.

Важливо! Це означає, що як особи, так і компанії, знову зможуть працювати у США. Також їм тепер доступні активи, що зберігаються на території країни.

Що ще слід знати про послаблення санкцій США?