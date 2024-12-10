Китай припиняє постачання дронів, які є критично важливою зброєю для війни в Україні

Ескалація конфлікту між Китаєм і США у сфері торгівлі тепер поширюється на безпілотники. Саме вони стали важливою зброєю для захист України.

Що відомо про китайські обмеження

Так китайські виробники нещодавно почали обмежувати продаж ключових компонентів, необхідних для створення безпілотних літальних апаратів до США та Європи, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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У виданні зазначили, що ці дії є підготовкою до ширших експортних обмежень на частини для дронів. Зокрема на думку західних чиновників, Пекін планує запровадити їх вже в наступному році.

Нові обмеження, за словами джерел, можуть включати вимогу отримання ліцензій або повідомлення уряду про заплановані поставки.

Торгівельний конфлікт цього місяця посилився, оскільки Вашингтон запровадив нові обмеження на продаж високошвидкісних чіпів пам’яті та додаткового обладнання для напівпровідників до Китаю,

– пише Bloomberg.

У відповідь Пекін заборонив продаж:

товарів подвійного призначення американським військовим;

кількох матеріалів із високотехнологічним та військовим застосуванням компаніям зі США.

Ці заходи, які прийняті за кілька тижнів до повернення Дональда Трампа до посади президента США, спричинили зростання цін та дестабілізацію торгових потоків. Тому наразі виробники шукають альтернативні постачання.

Реакція Пекіна вперше передбачає, що торгівельні обмеження поширюються на китайські товари — або товари з китайськими компонентами — що продаються постачальниками як всередині країни, так і за її межами. Це вказує на спробу Китаю відтворити екстериторіальне охоплення санкцій США та Європи,

– пояснили експерти.

Як обмеження впливають на інші країни

За словами джерел, обмеження на постачання компонентів для безпілотників вже вплинули на компанії в США та Європі. Китайські виробники двигунів, батарей тощо обмежили обсяги поставок або зовсім припинили відправки.

Такі історії я чую кожні два-три дні,

— сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, яка розробляє програмне забезпечення для безпілотників, зокрема о з тими, що використовуються в Україні.

На його думку, рано чи пізно дана ситуація призведе до нових обмежень.

Так у жовтні поточного року Китай вже запровадив санкції проти трьох американських компаній, які постачають продукцію для армії США. Також обмеження торкнулися десяти високопосадовців оборонного відомства.

А 5 грудня Китай додав до списку санкцій ще 13 американських компаній. Причиною усіх вище перерахованих обмежень стали плани Пентагону надати допомогу Тайваню.

Зокрема до нового списку входить Shield AI Inc.. Це стартап, який створює автономні літальні апарати, які працюють без GPS або дистанційного управління. Ця компанія активно працює в Україні, де безпілотники відіграють ключову роль у війні.

Західні країни намагаються виробляти та збирати безпілотники за межами Китаю, щоб забезпечити безпеку ланцюгів постачання. Проте Китай залишається основним центром для виробництва дешевих комплектуючих для цих пристроїв. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Китай контролює майже 80% ринку комерційних безпілотників,

— розповідає видання.

Як ситуація впливає на війну між Україною та Росією

Багато українських виробників БПЛА покладаються на китайські компоненти для створення недорогих і ефективних озброєнь. Однак у липні Китай оголосив про заборону експорту безпілотників для військового використання. Зокрема у Пекіні наголосили, що країна не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту.

Водночас європейські чиновники заявили, що китайські компанії розробляють ударні безпілотники для Росії. Тоді як китайський чиновник сказав, що країна не постачає зброю для війни в Україні та "суворо контролює експорт товарів подвійного призначення".

За словами виконуючого обов’язки голови Офісу координації санкцій Держдепартаменту США Тома Веста, США "глибоко занепокоєні" підтримкою Китаєм російської оборонної промисловості та передачею компонентів для ударних безпілотників.

Китай випереджає всі країни світу за обсягами цього експорту, сприяючи руйнівним атакам Росії на цивільну інфраструктуру України та численним атакам на невинних українських цивільних

— повідомив Вест.

Важливо! 7 грудня Пентагон оголосив про виділення Україні додаткової військової допомоги на суму 988 мільйонів доларів, до якої входять системи безпілотників.