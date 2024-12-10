Что известно о китайских ограничениях

Так китайские производители недавно начали ограничивать продажу ключевых компонентов, необходимых для создания беспилотных летательных аппаратов в США и Европу, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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В издании отметили, что эти действия являются подготовкой к более широким экспортным ограничениям на части для дронов. В частности по мнению западных чиновников, Пекин планирует ввести их уже в следующем году.

Новые ограничения, по словам источников, могут включать требование получения лицензий или уведомления правительства о запланированных поставках.

Торговый конфликт в этом месяце усилился, поскольку Вашингтон ввел новые ограничения на продажу высокоскоростных чипов памяти и дополнительного оборудования для полупроводников в Китай,

– пишет Bloomberg.

В ответ Пекин запретил продажу:

товаров двойного назначения американским военным;

нескольких материалов с высокотехнологичным и военным применением компаниям из США.

Эти меры, которые приняты за несколько недель до возвращения Дональда Трампа к должности президента США, вызвали рост цен и дестабилизацию торговых потоков. Поэтому сейчас производители ищут альтернативные поставки.

Реакция Пекина впервые предусматривает, что торговые ограничения распространяются на китайские товары - или товары с китайскими компонентами - продаваемые поставщиками как внутри страны, так и за ее пределами. Это указывает на попытку Китая воспроизвести экстерриториальный охват санкций США и Европы,

– объяснили эксперты.

Как ограничения влияют на другие страны

По словам источников, ограничения на поставку компонентов для беспилотников уже повлияли на компании в США и Европе. Китайские производители двигателей, батарей и т.д. ограничили объемы поставок или вовсе прекратили отправки.

Такие истории я слышу каждые два-три дня,

- сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, которая разрабатывает программное обеспечение для беспилотников, в частности в с теми, что используются в Украине.

По его мнению, рано или поздно данная ситуация приведет к новым ограничениям.

Так в октябре текущего года Китай уже ввел санкции против трех американских компаний, которые поставляют продукцию для армии США. Также ограничения коснулись десяти высокопоставленных чиновников оборонного ведомства.

А 5 декабря Китай добавил в список санкций еще 13 американских компаний. Причиной всех выше перечисленных ограничений стали планы Пентагона оказать помощь Тайваню.

В частности в новый список входит Shield AI Inc. Это стартап, который создает автономные летательные аппараты, которые работают без GPS или дистанционного управления. Эта компания активно работает в Украине, где беспилотники играют ключевую роль в войне.

Западные страны пытаются производить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обеспечить безопасность цепей поставок. Однако Китай остается основным центром для производства дешевых комплектующих для этих устройств. По данным Центра стратегических и международных исследований, Китай контролирует почти 80% рынка коммерческих беспилотников,

- рассказывает издание.

Как ситуация влияет на войну между Украиной и Россией

Многие украинские производители БПЛА полагаются на китайские компоненты для создания недорогих и эффективных вооружений. Однако в июле Китай объявил о запрете экспорта беспилотников для военного использования. В частности в Пекине отметили, что страна не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта.

В то же время европейские чиновники заявили, что китайские компании разрабатывают ударные беспилотники для России. Тогда как китайский чиновник сказал, что страна не поставляет оружие для войны в Украине и "строго контролирует экспорт товаров двойного назначения".

По словам исполняющего обязанности председателя Офиса координации санкций Госдепартамента США Тома Веста, США "глубоко обеспокоены" поддержкой Китаем российской оборонной промышленности и передачей компонентов для ударных беспилотников.

Китай опережает все страны мира по объемам этого экспорта, способствуя разрушительным атакам России на гражданскую инфраструктуру Украины и многочисленным атакам на невинных украинских гражданских

- сообщил Уэст.

Важно! 7 декабря Пентагон объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 988 миллионов долларов, в которую входят системы беспилотников.