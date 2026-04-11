Київський вокзал планують з'єднати з аеропортом Кишинева

У понеділок, 13 квітня, поїзд Київ – Кишинів тимчасово продовжить рух до станції Ревака. Там пасажири зможуть скористатись безкоштовним трансфером до найближчого міжнародного аеропорту.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Дивіться також Оновлення щодо пільгових квитків: в Укрзалізниці запровадили нову послугу

Що відомо про тестову поїздку?

У компанії розповіли, що разом із молдовськими колегами здійснять тестову поїздку поїзда №351 Київ – Кишинів до станції Ревака. Вона розташована поблизу міжнародного аеропорту Кишинів.

Там на пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту,

– зазначили в Укрзалізниці.

Новий маршрут з Києва до аеропорту Кишинева / Фото Укрзалізниці

Як пояснили залізничники, така поїздка покаже актуальність зупинки поруч з аеропортом серед пасажирів. За умови значного попиту, зупинку на станції Ревака включать до маршруту на постійній основі.

Подорожі потягами: останні новини