Київський вокзал планують з'єднати з аеропортом Кишинева
11 квітня, 13:41
2

Київський вокзал планують з'єднати з аеропортом Кишинева

Дарія Черниш
Основні тези
  • Поїзд Київ – Кишинів 13 квітня продовжить рух до станції Ревака, де пасажири зможуть скористатися безкоштовним шатлом до аеропорту.
  • Тестова поїздка покаже актуальність зупинки поруч з аеропортом, і за умови значного попиту, її можуть включити до маршруту.

У понеділок, 13 квітня, поїзд Київ – Кишинів тимчасово продовжить рух до станції Ревака. Там пасажири зможуть скористатись безкоштовним трансфером до найближчого міжнародного аеропорту.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про тестову поїздку?

У компанії розповіли, що разом із молдовськими колегами здійснять тестову поїздку поїзда №351 Київ – Кишинів до станції Ревака. Вона розташована поблизу міжнародного аеропорту Кишинів.

Там на пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту,
– зазначили в Укрзалізниці.

Новий маршрут з Києва до аеропорту Кишинева / Фото Укрзалізниці

Як пояснили залізничники, така поїздка покаже актуальність зупинки поруч з аеропортом серед пасажирів. За умови значного попиту, зупинку на станції Ревака включать до маршруту на постійній основі.

Подорожі потягами: останні новини

  • З початку червня 2026 року в Україні можуть запустити маршрут з Києва до Варни, що у Болгарії. Планується, що поїзд їхатиме через Румунію і буде в дорозі менш ніж 29 годин.

  • Студенти в Україні отримали можливість купувати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express одразу у застосунку Укрзалізниці. Наразі функція діє у 19 областях.

  • До слова, Євросоюз передав Укрзалізниці понад 50 одиниць техніки для підтримки перевезень під час війни. Зокрема, вона допоможе пришвидшити відновлення інфраструктури, в тому числі у прифронтових регіонах.