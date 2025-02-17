У Європі розглядають повернення до російського газу

Деякі європейські чиновники розглядають можливість повернення до закупівлі російського газу. Однак Єврокомісія запевняє, що до 2027 року планує повністю відмовитися від російських енергоресурсів.

Чи відмовиться Європа від російського газу

Наразі імпорт газу з Росії скоротився до 10%, хоча ще у 2021 році він становив 45%, передає 24 Канал з посиланням на The Economist.

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В Європі знову заговорили про високі ціни на газ. Зниження тарифів на електроенергію могло б допомогти промисловості та домогосподарствам.

Аналітики прогнозують, що припинення війни та здешевлення газу можуть сприяти зростанню європейської економіки. Дехто вважає, що повернення до поставок російського газу могло б мотивувати Кремль укласти мирну угоду.

Зауважте! Скорочення імпорту російського газу завдає значних фінансових втрат Москві, оскільки вона не може перенаправити більшість поставок в інші країни.

Яка ситуація з газом у Європі

ЄС щорічно споживає близько 320 мільярдів кубометрів газу, а його сховища вміщують лише 115 мільярдів кубів – приблизно третину від цієї потреби. Перед зимою запаси були майже повними, але через морози та проблеми з поставками вони швидко зменшуються.

Наразі сховища ЄС заповнені лише на 48%, тоді як минулого року цей показник був 66%. Високі ціни на газ змушують промислові підприємства скорочувати виробництво.

Зауважте! Цього літа Європа зіткнеться з серйозним викликом – їй доведеться закуповувати більше газу, ніж зазвичай, оскільки до листопада сховища мають бути заповнені на 90%. Однак через активні закупівлі Азії ціни на газ у теплий період можуть виявитися навіть вищими, ніж узимку, що зробить його зберігання менш вигідним.