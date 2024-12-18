Повна конфіскація російських активів для України: ЄС оцінює можливі наслідки рішення

Європейський Союз оцінює юридичні та фінансові наслідки конфіскації заморожених активів центрального банку Росії. Конфіскація передбачає використання коштів на користь України.

ЄС може повністю конфіскувати російські активи

Дипломатична служба Євросоюзу та деякі держави-члени, розглядають, чи потрібні будуть судові рішення як юридична підстава для конфіскації заморожених активів, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Водночас розглядається й варіант, де буде достатньо розрахунку завданих збитків. Всю цю інформацію передали виданню джерела, які попросили зберігати анонімність через делікатність цього питання.

Важливо! Наразі країни Європи зіштовхуються з ризиком, що новобраний президент США Дональд Трамп може скоротити або припинити допомогу Україні у разі повернення до Білого дому. Тому деякі держави намагаються відновити обговорення можливості повнішого використання заморожених російських активів.

Що думають про це рішення країни-члени ЄС

Однак низка інших країн членів, включно з Німеччиною, Бельгією та Люксембургом, залишаються дуже стурбованими ідеєю конфіскації. Так рішення конфіскувати гроші та передати їх Києву стало б значним відхиленням від поточного підходу.

Деякі держави-члени ЄС наразі оцінюють, який вплив такий крок може мати на євро як валюту, повідомляють джерела. Вони також аналізують потенційні наслідки, якщо треті країни вирішать вивести свої активи з країн, які здійснюють конфіскацію,

– пише видання.

Зокрема міністри закордонних справ Євросоюзу обговорили цю ідею на зустрічі в Брюсселі у понеділок. Як зазначає Bloomberg, це питання може бути знову підняте, коли лідери Європейського союзу зустрінуться в четвер на саміті в Брюсселі.

Цікаво! Це відбудеться завдяки країнам Балтії та Швеції. Джерела розповіли виданню, що саме ці держави просувають креативні способи кращого використання заморожених російських активів.