Отримують лише 25% від пенсії: кому держава обмежила розмір виплат

Пенсійний фонд України роз’яснив порядок нарахування виплат громадянам, які перебувають на повному державному утриманні. Йдеться про окремий режим фінансування, що діє для пенсіонерів, осіб із особливими заслугами та дітей, які втратили годувальника.

Скільки отримують пенсіонери у спецзакладах?

Після того як пенсіонера офіційно зараховують на повне державне утримання до інтернату, соціального чи медичного закладу, він переходить на спеціальний режим фінансування, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

З місяця, що настає після оформлення утримання, пенсіонеру виплачують лише 25% від призначеної йому пенсії. Окреме правило діє у разі тимчасового вибуття з установи. наприклад, під час лікування чи відпустки.

У цей час виплата поновлюється у повному обсязі, аж до повернення.

Зауважте! Якщо нарахована пенсія більша за реальну вартість його утримання в установі, людині компенсують різницю. Однак обсяг виплати все одно не може бути меншим за ті ж 25%.

Чи можна зберегти повний розмір пенсії?

Існують категорії, для яких обмеження у 25% не застосовуються взагалі. Це передусім громадяни, яким призначено пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону №1767-ІІІ.

Навіть перебуваючи на повному державному утриманні, вони продовжують отримувати 100% встановленої виплати.

Повний розмір також зберігається:

для пенсіонерів, які тимчасово вибувають з державної установи (лікарня, відпустка);

для дітей-сиріт, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника — таким дітям держава нараховує весь обсяг виплати й перераховує його на особистий банківський рахунок.

Важливо! Для дітей, які не мають статусу сиріт, але отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, держава перераховує 50% від призначеної суми на особистий рахунок дитини.

