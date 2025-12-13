Получают лишь 25% от пенсии: кому государство ограничило размер выплат
- Пенсионерам на полном государственном содержании выплачивают только 25% от назначенной пенсии, за исключением временного выбытия, когда выплата возобновляется в полном объеме.
- Полный размер пенсии сохраняется для лиц с особыми заслугами, пенсионеров, которые временно выбывают из учреждения, и детей-сирот, которым выплачивают пенсию по потере кормильца.
Пенсионный фонд Украины разъяснил порядок начисления выплат гражданам, находящимся на полном государственном содержании. Речь идет об отдельном режиме финансирования, действующем для пенсионеров, лиц с особыми заслугами и детей, потерявших кормильца.
Сколько получают пенсионеры в спецучреждениях?
После того как пенсионера официально зачисляют на полное государственное содержание в интернат, социального или медицинского учреждения, он переходит на специальный режим финансирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
С месяца, наступающего после оформления содержания, пенсионеру выплачивают только 25% от назначенной ему пенсии. Отдельное правило действует в случае временного выбытия из учреждения. например, во время лечения или отпуска.
В это время выплата возобновляется в полном объеме, до возвращения.
Обратите внимание! Если начисленная пенсия больше реальной стоимости его содержания в учреждении, человеку компенсируют разницу. Однако объем выплаты все равно не может быть меньше тех же 25%.
Можно ли сохранить полный размер пенсии?
Существуют категории, для которых ограничения в 25% не применяются вообще. Это прежде всего граждане, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Украиной в соответствии с Законом №1767-ІІІ.
Даже находясь на полном государственном содержании, они продолжают получать 100% установленной выплаты.
Полный размер также сохраняется:
- для пенсионеров, которые временно выбывают из государственного учреждения (больница, отпуск);
- для детей-сирот, которым назначена пенсия в связи с потерей кормильца - таким детям государство начисляет весь объем выплаты и перечисляет его на личный банковский счет.
Важно! Для детей, которые не имеют статуса сирот, но получают пенсию в связи с потерей кормильца, государство перечисляет 50% от назначенной суммы на личный счет ребенка.
Кто еще будет получать уменьшенные пенсии в Украине?
В 2026 году правительство планирует уменьшить пенсии тем, кто ежемесячно получает более 25 950 гривен. Это будет касаться, в частности, бывших госслужащих, дипломатов и военных.
К тому, спецпенсии больше не будут корректировать в соответствии с ростом заработных плат. Наоборот, их будут индексировать так же как и обычные пенсии.