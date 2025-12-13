Сколько получают пенсионеры в спецучреждениях?

После того как пенсионера официально зачисляют на полное государственное содержание в интернат, социального или медицинского учреждения, он переходит на специальный режим финансирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Интересно Пенсия для военных: какие выплаты получают защитники Украины в 2025 году

С месяца, наступающего после оформления содержания, пенсионеру выплачивают только 25% от назначенной ему пенсии. Отдельное правило действует в случае временного выбытия из учреждения. например, во время лечения или отпуска.

В это время выплата возобновляется в полном объеме, до возвращения.

Обратите внимание! Если начисленная пенсия больше реальной стоимости его содержания в учреждении, человеку компенсируют разницу. Однако объем выплаты все равно не может быть меньше тех же 25%.

Можно ли сохранить полный размер пенсии?

Существуют категории, для которых ограничения в 25% не применяются вообще. Это прежде всего граждане, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Украиной в соответствии с Законом №1767-ІІІ.

Даже находясь на полном государственном содержании, они продолжают получать 100% установленной выплаты.

Полный размер также сохраняется:

для пенсионеров, которые временно выбывают из государственного учреждения (больница, отпуск);

для детей-сирот, которым назначена пенсия в связи с потерей кормильца - таким детям государство начисляет весь объем выплаты и перечисляет его на личный банковский счет.

Важно! Для детей, которые не имеют статуса сирот, но получают пенсию в связи с потерей кормильца, государство перечисляет 50% от назначенной суммы на личный счет ребенка.

Кто еще будет получать уменьшенные пенсии в Украине?