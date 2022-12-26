"Дуже гідно": як гривня пройшла рік повномасштабної війни

Повномасштабна війна в країні триває вже майже рік. Попри інфляцію та падіння економіки Україна змогла відвернути катастрофічний економічний удар. Як українська гривня долала наслідки російської агресії, читайте у матеріалі 24 каналу.

Яким був 2022 рік для гривні

Як розповідає 24 каналу Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, 2022 рік гривня пройшла дуже успішно. Це стало можливим завдяки міжнародній підтримці.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку 2022 рік, з врахуванням війни, падіння економіки та інфляції, гривня пройшла дуже успішно. Насамперед це заслуга Національного банку та своєчасно ухвалених ним рішень. Хоча без значної міжнародної фінансової допомоги втримати курс на сьогоднішніх позначках все одно було б неможливо. Тож на одну сходинку з регулятором слід поставити всіх наших партнерів.

Погоджується із тим, що гривня гідно вистояла цей рік й Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK). За його словами, війна здатна похитнути економіку будь-якої країни, незалежно від рівня її розвитку та матеріального достатку її громадян, але попри це, Україні вдалося зберегти гривню від можливого катастрофічного падіння.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Українській економіці вдалося уникнути глобальних проблем, як-от, наприклад, дефолт. Відтак витримала і гривня. Це стало можливим завдяки своєчасним стабілізуючим рішенням для підтримки гривні з боку уряду та НБУ, а також — макрофінансовій допомозі країн-партнерів. Світ не залишив нас наодинці з війною.

Історія курсу довжиною у рік

Долар почав рости ще за декілька днів до повномасштабного вторгнення. Перед 24 лютим, американська валюта перетнула позначку у 29 гривень за долар. У день повномасштабного вторгнення Росії в Україну продаж долара, наприклад, вже становив майже 31 гривню.

Відтак, до травня 2022 року готівковий курс долара коливався у діапазоні

Наступний великий стрибок відбувся у наприкінці травня. Тоді долар зріс із 31 гривні до майже 35 гривень, а згодом і до 36 гривень. Причиною такого різкого зростання стало те, що НБУ скасував 10%-ву маржу щодо офіційного курсу, який був зафіксований на рівні 29,25 гривні.

Влітку цього року, а саме 21 липня, НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара до 36,6 гривні. Це знову стало причиною для нового цінового стрибка. Відтак за 9 днів, готівковий курс долара при купівлі подорожчав до майже 40 гривень, а при продажі – до 41 гривні.

Цікаво, що після цього, на ринку впродовж декількох місяців не відбувалося значних стрибків. А станом на початок грудня фіксувалася тривала стабільність щодо вартості долара у межах 40 – 41 гривні.

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Долар у перший тиждень січня

Українцям можна розраховувати, що у період з 1 по 7 січня долар буде стабільним. Максимальні можливі коливання не перетнуть межу 0,5 гривні за 1 долар.

Таке коливання у діапазоні 1% у складних економічних і воєнних умовах цілком припустиме. Відтак, курс навряд чи перетне позначку в 42 гривні, а радше залишатиметься в межах 40 – 41 гривні,

– каже Герман Марченко.

Курс валют станом на 26 грудня

У банках;

експерт зазначає, що валютні “настрої” може вплинути рівень споживчих цін напередодні свят та очікуване зниження кількості операцій з купівлі-продажу валюти в перший тиждень нового року.

За даними "Мінфіну", готівковий долар можна продати в середньому за 40 гривень, а купити за 40,40 гривні. Готівкове євро купують за 41,70 гривні, а продають в середньому за 42,40 гривні.

В обмінниках;

Купують долар в середньому за 40,14 гривні, а продають – за 40,65 гривні, за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 42,01 гривні, а продаж – 42,71 гривні.

На чорному ринку;

Купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні, а продаж – 40,60 гривні. Євро купують по 42,30 гривні, а продають за 42,55 гривні.