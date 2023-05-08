Деяких українців можуть позбавити пенсії: кого це стосується
8 травня 2023, 17:50Читать новость на русском
Джерело:Федерація профспілок
Мінфін та Пенсійний фонд запланували масштабну перевірку одержувачів соціальних виплат. Ті, хто її не пройдуть – втратять свою пенсію.
Хто може втратити пенсії
Мінфін та ПФУ перевірятимуть легітимність надання соціальних виплат для пенсіонерів. Зокрема звернуть увагу на валідацію даних, персональні дані пенсіонерів та правомірність виплати пенсії за законом.
Читайте також На половину більше: як українцям збільшити свою пенсію
Пенсію можуть скасувати, якщо:
- є помилка у прізвищі;
- людина отримувала виплати за фальшивими документами;
- якщо громадянин якийсь час жив за кордоном;
- якщо особа не отримує виплати протягом шести місяців;
- якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання.
Які виплати отримують пенсіонери в Україні
- Внаслідок березневої індексації середня пенсія для українців зросла на понад 5 тисяч гривень. За курсом НБУ – це 143 долари.
- Водночас майже 30% пенсіонерів отримують менше ніж 3 тисячі гривень. Загалом це 3,25 мільйона осіб. Втім раніше це стосувалося 33% осіб.
- Також зросла частка пенсіонерів, які отримують виплати більші ніж 10 тисяч гривень – з 7% до 10%, тобто до 1,06 мільйона осіб.