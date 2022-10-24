Переговори неможливі: чеська компанія подасть позов на російський "Газпром"

Чеська енергетична компанія ČEZ подає позов на "Газпром". Компанія вимагає компенсації за перебої у поставках газу цього року.

Позов на "Газпром"

Генеральний директор компанії ČEZ Даніель Бенеш заявив, що переговори з "Газпромом" наразі не можливі. Єдиний вихід – міжнародний арбітраж.

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У той момент, коли хтось не виконує контракт, який у вас є, важко говорити про щось, окрім компенсації збитків,

– каже Даніель Бенеш.

Збитки ČEZ у такому разі складатимуть приблизно

Цікаво, що на початку жовтня російський "Газпром" поновив постачання газу до Італії через територію Австрії, яке раніше було призупинене через регулятивні зміни в Австрії.

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Скільки ЄС споживає російського газу

До повномасштабної війни Росії в Україну ЄС отримував 40% свого імпорту газу з Росії. На сьогодні цей показник впав до 7,5%.

Центральноєвропейські країни-члени все ще отримують відносно великі обсяги російського газу.

Кіпр і Швеція взагалі не використовують або використовують дуже мало газу у своєму енергетичному балансі.

Франція, Італія, Іспанія та Польща є одними з 15 держав-членів, які наполягають на тій чи іншій формі обмеження цін на газ.

Газосховища Європи зараз заповнені на 92%, попри те, що Росія зменшила постачання газу.

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