Зарплата і пенсія одночасно: які податки та пільги діють для працюючих пенсіонерів

Продовження кар'єри після виходу на заслужений відпочинок приховує чимало фінансових нюансів. Держава передбачила для таких працівників особливі правила оподаткування та нарахування стажу.

Чи будуть платити пенсію, якщо отримуєш зарплату

Українці похилого віку, які вирішили не залишати ринок праці у 2026 році, підпадають під загальні правила оподаткування, про що пише ПФУ. Із заробітної плати працюючого пенсіонера роботодавець обов'язково утримує 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Крім того, підприємство сплачує за такого співробітника єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за ставкою 22%, проте якщо працівник має інвалідність, ця ставка знижується до пільгових 8,41%.

Які трудові гарантії та лікарняні передбачені законом

Статус пенсіонера не позбавляє людину права на соціальний захист у разі хвороби. Оскільки літні працівники є застрахованими особами, їм оплачують лікарняні залежно від загального страхового стажу: від 50% середньої зарплати за стаж до 3 років, і аж до 100%, якщо людина відпрацювала понад 8 років.

Також закон суворо забороняє дискримінацію за віком – роботодавець не може звільнити працівника або перевести його на нижчу посаду лише через досягнення пенсійного віку.

Величезним плюсом для літніх людей є можливість звільнитися за власним бажанням в один день, без обов'язкового двотижневого відпрацювання. Щорічна відпустка залишається стандартною і становить не менше 24 календарних днів.

Чому автоматичний перерахунок виплат часто розчаровує

Держава стимулюватиме пенсіонерів працювати й надалі, тому кожні 24 місяці Пенсійний фонд України (ПФУ) проводить автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням нового стажу. Як ми повідомляли раніше, на практиці така надбавка часто становить мізерні 200-300 гривень.

Головний удар по гаманцю полягає у заморожених соціальних стандартах. Для працюючих осіб доплату за понаднормовий стаж рахують за застарілим прожитковим мінімумом 2015 року – 1074 гривні. Цей показник "розморозять" і підтягнуть до актуальних 2595 гривень лише після того, як людина остаточно звільниться з роботи.