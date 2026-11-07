Зарплата и пенсия одновременно: какие налоги и льготы действуют для работающих пенсионеров

Будут ли выплачивать пенсию, если ты получаешь зарплату

Пожилые украинцы, которые решили не уходить с рынка труда в 2026 году, подпадают под общие правила налогообложения, о чем пишет ПФУ. Из заработной платы работающего пенсионера работодатель обязательно удерживает 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

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Кроме того, предприятие уплачивает за такого сотрудника единый социальный взнос (ЕСВ) по ставке 22%, однако если работник имеет инвалидность, эта ставка снижается до льготных 8,41%.

Какие трудовые гарантии и больничные предусмотрены законом

Статус пенсионера не лишает человека права на социальную защиту в случае болезни. Поскольку пожилые работники являются застрахованными лицами, им оплачивают больничные в зависимости от общего страхового стажа: от 50% средней зарплаты при стаже до 3 лет и вплоть до 100%, если человек отработал более 8 лет.

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Также закон строго запрещает дискриминацию по возрасту – работодатель не может уволить работника или перевести его на более низкую должность только из-за достижения пенсионного возраста.

Огромным плюсом для пожилых людей является возможность уволиться по собственному желанию в один день, без обязательного двухнедельного отработки. Ежегодный отпуск остается стандартным и составляет не менее 24 календарных дней.

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Почему автоматический перерасчет выплат часто разочаровывает

Государство будет стимулировать пенсионеров продолжать работать, поэтому каждые 24 месяца Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проводит автоматический перерасчет пенсий с учетом нового стажа. Как мы как сообщалось ранее, на практике такая надбавка часто составляет мизерные 200–300 гривен.

Главный удар по кошельку заключается в замороженных социальных стандартах. Для работающих лиц доплату за сверхнормативный стаж рассчитывают по устаревшему прожиточному минимуму 2015 года – 1074 гривны. Этот показатель "разморозят" и приведут в соответствие с актуальными 2595 гривнами только после того, как человек окончательно уволится с работы.