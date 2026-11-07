Зарплата і пенсія одночасно: які податки та пільги діють для працюючих пенсіонерів

Чи будуть платити пенсію, якщо отримуєш зарплату

Українці похилого віку, які вирішили не залишати ринок праці у 2026 році, підпадають під загальні правила оподаткування, про що пише ПФУ. Із заробітної плати працюючого пенсіонера роботодавець обов'язково утримує 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Adv

Крім того, підприємство сплачує за такого співробітника єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за ставкою 22%, проте якщо працівник має інвалідність, ця ставка знижується до пільгових 8,41%.

Які трудові гарантії та лікарняні передбачені законом

Статус пенсіонера не позбавляє людину права на соціальний захист у разі хвороби. Оскільки літні працівники є застрахованими особами, їм оплачують лікарняні залежно від загального страхового стажу: від 50% середньої зарплати за стаж до 3 років, і аж до 100%, якщо людина відпрацювала понад 8 років.

Реклама

Також закон суворо забороняє дискримінацію за віком – роботодавець не може звільнити працівника або перевести його на нижчу посаду лише через досягнення пенсійного віку.

Величезним плюсом для літніх людей є можливість звільнитися за власним бажанням в один день, без обов'язкового двотижневого відпрацювання. Щорічна відпустка залишається стандартною і становить не менше 24 календарних днів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому автоматичний перерахунок виплат часто розчаровує

Держава стимулюватиме пенсіонерів працювати й надалі, тому кожні 24 місяці Пенсійний фонд України (ПФУ) проводить автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням нового стажу. Як ми повідомляли раніше, на практиці така надбавка часто становить мізерні 200-300 гривень.

Головний удар по гаманцю полягає у заморожених соціальних стандартах. Для працюючих осіб доплату за понаднормовий стаж рахують за застарілим прожитковим мінімумом 2015 року – 1074 гривні. Цей показник "розморозять" і підтягнуть до актуальних 2595 гривень лише після того, як людина остаточно звільниться з роботи.