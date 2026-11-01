Пенсіонерам можуть скасувати доплати: які документи потрібно терміново перевірити

Що зміниться для працюючих пенсіонерів у листопаді

Хоча загального автоматичного перерахунку виплат цього місяця не буде, окремі категорії громадян все ж отримають індивідуальні надбавки. Йдеться про доплати за стаж, вікові бонуси та територіальні виплати, нарахування яких напряму залежить від актуальності ваших даних, про що повідомляють представники Пенсійного фонду України.

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Якщо після останнього перерахунку ви встигли накопичити 24 місяці нового страхового стажу, держава зобов'язана підвищити вашу пенсію. Тим, хто встиг подати відповідну заяву до 15 жовтня включно, оновлені суми надійдуть вже за жовтень. Якщо ж ви принесли документи пізніше, підвищені виплати почнуть нараховувати лише з 1 листопада.

Чому важливо повідомити ПФУ про звільнення або нову роботу

Кожен пенсіонер має рівно 10 днів, щоб попередити Пенсійний фонд про своє працевлаштування або звільнення. Якщо ви приховаєте вихід на роботу, система все одно виявить це через податкову звітність, і тоді виникне переплата, яку з вас почнуть вираховувати примусово.

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Натомість після офіційного звільнення ви отримуєте право на додаткові соціальні гарантії, наприклад, виплати на утримання дітей, які не призначають працюючим особам.

Хто отримає автоматичні вікові бонуси

У листопаді також діятиме програма щомісячних вікових доплат, для отримання яких не потрібно нікуди ходити. Громадянам, яким виповнилося від 70 до 74 років, додадуть до 300 гривень, від 75 до 79 років – до 456 гривень, а довгожителі від 80 років отримають до 570 гривень.

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Головна умова для нарахування цих коштів, аби ваша загальна пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

Окрема увага приділяється пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Вам необхідно терміново перевірити, яка саме адреса вказана у вашій пенсійній справі. Якщо там досі значиться адреса в окупації, варто подати заяву про переведення виплат за фактичним місцем проживання через найближчий сервісний центр або онлайн-портал ПФУ.

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Які рішення щодо штрафів та перевірок ухвалювали раніше

Жорсткий моніторинг даних триває в Україні не перший місяць. Як вже повідомлялося, ПФУ активно звіряє інформацію через систему "Трембіта" з реєстрами податкової та МВС. Якщо фонд виявляє, що людина отримує надбавки для непрацюючих, але при цьому має дохід, з її майбутніх пенсій можуть щомісяця відраховувати до 20% для погашення боргу перед державою.

Крім того, наступного року уряд готує нові етапи перерахунків, тому підтримувати свої документи в порядку стає критично важливим для збереження кожної гривні.