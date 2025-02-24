Президентка Єврокомісії прибула до Києва: у чому полягає мета її візиту до України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здійснила свій дев'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу метою її візиту стала зустріч з Володимиром Зеленським на тлі спроб США домовитися про завершення війни у двосторонньому форматі з Росією.

Чому фон де Ляєн прибула до України

У понеділок вранці президентка Єврокомісії прибула до Києва потягом, щоб відзначити третю річницю початку війни Росії проти України, пише 24 канал з посиланням на Euronews.

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Її візит відбувається на фоні активних зусиль Дональда Трампа щодо переговорів, які викликають занепокоєння серед європейських союзників, побоюючись, що поспішна угода може залишити весь континент вразливим перед експансіонізмом Кремля,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема очікується, що фон дер Ляєн оголосить про пакет фінансової допомоги в розмірі 3,5 мільярда євро. Він має забезпечити додаткову ліквідність для напруженого бюджету України та сприяти закупівлі військової техніки від вітчизняної промисловості.

Ці 3,5 мільярда євро є авансом у межах більшого пакета допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Цей пакет Євросоюз створив на початку 2024 року, під назвою "Механізм для України".

У тексті зазначено, що хоча Брюсселю вдалося забезпечити фінансові потреби України на весь рік, постачання озброєння після літа залишається невизначеним.

Ми повинні прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів. І це буде в центрі нашої роботи в найближчі тижні. Ми віримо у вільну та суверенну Україну на її шляху до Європейського Союзу, –

сказала фон дер Ляєн групі медіа, включаючи Euronews, дорогою до міста.

Зокрема очільниця Єврокомісії має оголосити про ініціативу щодо інтеграції України та Молдови до енергетичного ринку ЄС до кінця року.

Зауважте! Цей візит став дев'ятим для фон дер Ляєн з початку повномасштабного вторгнення, однак його контекст значно відрізняється від попередніх поїздок.