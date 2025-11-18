Київ може опинитися в "економічній безвихідній ситуації" у 2026 році, – президентка Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україні потрібно 135,7 мільярда євро фінансування на 2026 та 2027 рік. Такими є підрахунки Міжнародного валютного фонду.

Що сказала Урсула фон дер Ляєн?

Про це йде мова в листі Урсули фон дер Ляєн до країн-членів Євросоюзу, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Президентка Єврокомісії заявила, що без стабільної та посиленої підтримки у 2026 та 2027 роках Україна ризикує опинитися в економічній безвихідній ситуації. А це підірве здатність країни захищати себе та підтримувати основні функції держави.

Також вона долала, що Європейський Союз повинен продовжувати надавати передбачувану та стабільну підтримку безпеці та обороні України.

Це вкрай необхідно для зміцнення позицій України на полі бою та за столом переговорів,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зокрема розповіла: військові потреби України становлять щонайменше 103,2 мільярда євро. Саме країна може профінансувати половину, що залишає дефіцит у 51,6 мільярда євро.

І цей дефіцит мають покрити партнери, на додаток до необхідної макрофінансової підтримки. Очікується, що фінансовий тиск буде особливо гострим у 2026 та 2027 роках. Сукупні незабезпечені потреби України можуть сягнути, відповідно, понад 70 мільярдів євро та 64 мільярди євро.

Це відображає триваючу інтенсивність війни, зменшення військової допомоги в натуральній формі, необхідність підтримувати основні функції держави та постійне нарощування критично важливих оборонних і промислових потужностей,

– йдеться у листі очільниці Єврокомісії.

Зверніть увагу! Наявні фінансові зобов'язання міжнародних партнерів, такі як кредити ERA, скоро будуть переважно вичерпані.

Нагадаємо, що існує три варіанти покриття фінансових потреб України. Про це пише Reuters.

Євросоюз визначив три основні варіанти:

підтримка у формі грантів від держав-членів; кредит з обмеженим регресом, профінансований Союзом через запозичення на фінансових ринках; або кредит з обмеженим регресом, пов’язаний із грошовими залишками заморожених активів.

Важливо! Почати виплати потрібно до другого кварталу 2026 року.

Що відомо щодо ситуації з замороженими активами Росії?