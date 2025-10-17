Постачання газу до невизнаного Придністров’я відновляться. Про це заявив очільник найбільшої енергетичної компанії.

Що відбувається у Придністров'ї?

Це допоможе уникнути повторення кризи, яка минулої зими залишила цей регіон без тепла та електроенергії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Зеленський попередив про ризики з Придністров'я, якщо Молдова стане проросійською

З 17 жовтня повномасштабні поставки природного газу до регіону Придністров’я відновляться відповідно до контрактних обсягів, необхідних для забезпечення потреб усіх споживачів,

– повідомив виконувач обов’язків голови правління Moldovagaz Вадим Чебан.

Це дозволить:

відновити постачання гарячої води; розпочати підготовку до зимового опалювального сезону.

Придністров'я цього місяця було змушено обмежити споживання газу після того, як труднощі з оплатою призвели до скорочення щоденних поставок газу з 3,1 мільйона до 1,2 мільйона кубометрів. Віце-прем’єр Молдови Роман Рошка попередив, що регіон перебуває на межі вичерпання запасів газу, і запропонував допомогу для подолання дефіциту.

Зауважте! Проте, за його словами, влада так званого Придністров'я не звернулася з офіційним запитом про допомогу.

Протягом двох тижнів минулого січня 350 тисяч жителів Придністров’я зазнавали тривалих відключень електроенергії та нестачі тепла. Це відбулося після того, як Україна відмовилася продовжувати угоду, яка дозволяла транзит російського газу через її територію.

Регіон забезпечив себе постачанням газу через угорську компанію MET, а оплату здійснила компанія з Дубаю, що діяла від імені Росії.

Зверніть увагу! Постачання контролює Moldovagaz, коли газ надходить на молдовський кордон.

Чи отримувало Придністров'я газ від Європи?

11 лютого поточного року Придністров'я вперше придбало європейський газ. Про це пише NewsMaker.

Газ поставили 12 лютого. Невизнаний регіон отримав 3 мільйони кубометрів газу.

Цікаво! Газ придбали на румунській біржі.

Що ще відомо про постачання газу до невизнаної республіки?