У Придністров'ї заявили про призупинку подачі газу

До невизнаного Придністров’я призупинили поставки газу на кілька днів. Про це повідомили у пресслужбі "лідера" регіону Вадима Красносельського.

Чи припинили подачу газу до Придністров'я

У пресслужбі Красносельського зазначили, що постачання газу призупинилось у суботу, 5 квітня, передає 24 Канал з посиланням на "лідера" регіону.

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Перерва, зумовлена технічними аспектами, триватиме до 8 – 9 квітня,

– йдеться у повідомленні.

Джерела видання NewsMaker у Міністерстві енергетики Молдови уточнили, що постачання газу не припиняли. Однак обсяг дійсно знизили. Причиною тому є відсутність передоплати за транзит газу, який здійснює Moldovagaz.

Зауважте! Співрозмовник NewsMaker розповів, що обсяги поставок скоротили з 3 мільйонів кубометрів на добу до 2,2 мільйона кубометрів. Скорочення відбулося у зв'язку з неотриманням передоплати за період з 9 по 22 квітня.