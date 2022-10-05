Не можна виключати припинення газового транзиту до Європи, – Шмигаль

Цього опалювального сезону на Україну чекає ряд викликів, зокрема й можливе припинення газового транзиту через її територію до Європи. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Можливе припинення газового транзиту до Європи

Шмигаль пояснив, що оскільки варіант припинення транзиту газу з України до Європи не можна виключати, тому підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Саме тому середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки. Зараз таку політику впроваджують більшість країн Європи. Ми живемо та працюємо в умовах війни, і кожен із нас має з розумінням ставитися до цих викликів.

Запаси газу та вугілля

Близько 2 мільйонів тонн вугілля.

Майже 14 мільярдів кубів газу.

, що температура в приміщеннях цьогоріч буде на рівні 17 – 18°C. Що ж стосується старту опалювального сезону, то схема не зміниться.

Прем'єр зауважив, що уряд розраховує на додаткові обсяги імпортного газу від партнерів: США, Великої Британії, Норвегії. Також Україна до самого початку опалювального сезону буде заповнювати всі наявні в країні склади.

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Ракетна атака теплоенергетичної інфраструктури

Шмигаль підкреслив, що загроза масових атак росіян по теплоенергетичній інфраструктурі України – один з безпекових ризиків, однак запевнив, що готуються до усіх сценаріїв.

По-перше, працюємо над захистом критично важливих об’єктів.

По-друге, створюємо запаси альтернативних джерел енергії на той час поки триватимуть аварійні ремонтні роботи.

Такий запас уже формується. Гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні та генератори. Частину засобів отримуємо як гуманітарну допомогу від наших партнерів. Нарешті, на крайній випадок розроблені та доведені до обласних військових адміністрацій алгоритми евакуації населення. Їх активують за наявності критичних інфраструктурних пошкоджень, які неможливо буде усунути протягом короткого терміну,

– розповів він.