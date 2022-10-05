Возможно прекращение газового транзита в Европу

Шмыгаль объяснил, что поскольку вариант прекращения транзита газа из Украины в Европу нельзя исключать, подготовлен план максимально экономного и эффективного использования имеющегося ресурса газа.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Именно поэтому средняя температура в домах украинцев этой зимой может быть ниже, чем в прошлые годы. Сейчас такую политику вводят большинство стран Европы. Мы живем и работаем в условиях войны, и каждый из нас должен понимать отношение к этим вызовам.

Напомним, что температура в помещениях в этом году будет на уровне 17 – 18°C. Что касается старта отопительного сезона, то схема не изменится.

Запасы газа и угля

Около 2 миллионов тонн угля.

Около 14 миллиардов кубов газа.

Премьер отметил, что правительство рассчитывает на дополнительные объемы импортного газа от партнеров: США, Великобритании, Норвегии. Также Украина до самого начала отопительного сезона будет заполнять все имеющиеся в стране склады.

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Ракетная атака теплоэнергетической инфраструктуры

Шмыгаль подчеркнул, что угроза массовых атак россиян по теплоэнергетической инфраструктуре Украины – один из рисков безопасности, однако заверил, что готовятся ко всем сценариям.

Во-первых, работаем над защитой критически важных объектов.

Во-вторых, создаем запасы альтернативных источников энергии в то время, пока будут продолжаться аварийные ремонтные работы.

Такой запас уже формируется. Деньги на это выделили еще летом. Государство закупает мобильные котельные и генераторы. Часть средств получаем в качестве гуманитарной помощи наших партнеров. Наконец, в крайнем случае разработаны и доведены до областных военных администраций алгоритмы эвакуации населения. Их активируют при наличии критических инфраструктурных повреждений, которые невозможно будет устранить в течение короткого срока,

– рассказал он.

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