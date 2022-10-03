Все упирается в транзит российского газа

Если не учитывать военный фактор, который прогнозировать невозможно, можно утверждать, что Украина готова к отопительному сезону. Сейчас есть около 14 миллиардов кубометров газа в газовых хранилищах. Этого, в принципе, может быть достаточно.

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Даже 12 миллиардов кубометров могло бы хватить, утверждает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Но проблема в том, что в случае прекращения транзита российского газа, Украине придется реверсом качать газ из хранилищ на западе страны на юг, восток и в центр. И при таком сценарии 14 – 15 миллиардов кубометров не хватит для полноценного прохождения отопительного сезона. Поэтому, кстати, правительство ранее озвучивало необходимость закачки 19 миллиардов кубометров газа. Но это уже нереальная цифра. Потому все упирается в транзит российского газа.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Из имеющихся 14 миллиардов кубометров газа мы можем активно использовать только около 6 – 8 миллиардов, то есть половину объема газа. Другая половина должна оставаться в газотранспортной системе, чтобы создавать давление, необходимое для транспортировки голубого топлива.

В общей сложности за зиму теплокоммунэнерго и население потребляют около 11 миллиардов кубометров газа. Следовательно, запасов газа, который реально можно использовать, недостаточно. Нужно готовиться к тотальной экономии газа и холоду в домах.

Что касается запасов угля – сейчас есть более 2 миллионов тонн. Этого достаточно для прохождения отопительного сезона, в частности, из-за сокращения потребления теплоэлектростанциями. Так, оказались на временно неподконтрольной Украине территории Запорожская, Луганская, Углегорская ТЭС.

Однако оценки достаточности запасов угля также достаточно условны.

Основа энергосистемы Украины – это атомные электростанции. Если выйдут из строя один – два энергоблока АЭС, пусть даже на короткий срок, то Украине нечем будет заместить дефицит атомной генерации. Традиционно, такой дефицит замещали тепловые электростанции. Но в сегодняшних условиях мощностей ТЭС может не хватить. И это проблема.

Надо быть готовым к веерным отключениям электроэнергии,

– предупреждает собеседник 24 канала.

Для населения это не большая проблема. Но ведь надо помнить о критической инфраструктуре, больницах, роддомах и т.д. Электрогенераторов на всех не хватит. И это нужно понимать.

Военные риски

Объективно невозможно подготовиться ко всем военным рискам. В настоящее время у Украины нет абсолютно достаточных резервов тепловых и электрических мощностей.

Следует отметить, что случаев сознательного разрушения оккупантом критической энергетической инфраструктуры в Украине не так много. Среди таких примеров – удары по Харьковской ТЭЦ-5, подстанциям Змиевской ТЭС. Но в большинстве случаев энергетические объекты страдают исключительно из-за близости военных действий. Среди таких примеров – Ахтырская, Сумская, Черниговская, Кременчугская ТЭЦ.

Именно государство должно подумать о людях в случае разрушения врагом критической энергетической инфраструктуры. Утверждать, что каждый должен думать о себе – это не совсем правильно. У многих людей нет ни физической, ни материальной возможности обеспечить себе даже минимально комфортные условия на случай длительных перебоев с энергоснабжением,

– уверен Юрий Корольчук.

России не удастся лишить нас энергии

Россия разрушает энергетическую инфраструктуру Украины фактически с первых дней войны, начиная с массированных обстрелов нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов в марте. Наконец, одна из целей захвата Запорожской атомной станции – ограничение энергоснабжения украинцев. Попытки врага уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины будут продолжены.

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Пока местные общины и города по всей стране готовятся к возможному кризису. Закупается резервное горючее, генераторы и т.д. На уровне общин работает много доноров.

Правительство в свою очередь активно сотрудничает с энергетическим сообществом для создания резервов на случай проблем с инфраструктурой. Подготовка идет, все понимают риски, никто их не игнорирует, утверждает президент DiXi Grou Елена Павленко.

Елена Павленко Президент DiXi Grouр Мне кажется, у Украины есть все шансы отбиться от потенциальных атак оккупантов на энергетическую инфраструктуру. России не удастся полностью лишить нас электроэнергии. У нас есть все шансы пройти зиму.

Восемь месяцев полномасштабной войны четко показали, что украинцы несокрушимы. И этот отопительный сезон, каким бы непредсказуемым он ни был, мы тоже переживем.